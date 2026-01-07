Desarticulan célula criminal tras enfrentamiento armado en Tecamachalco

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales derivó en la detención de nueve presuntos integrantes de una célula delictiva conocida como “Operativo Barredora”, tras un enfrentamiento armado registrado en el municipio de Tecamachalco, Puebla, durante el cual los sospechosos abrieron fuego contra las autoridades al momento de ser ubicados.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la acción fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento en campo, con la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Estas acciones permitieron localizar y cercar al grupo señalado como generador de violencia en la región.

Te puede interesar: Investigan posible feminicidio tras hallazgo de mujer sin vida en Azumiatla

Al momento de la intervención, los individuos atacaron a los elementos de seguridad, por lo que la agresión fue repelida conforme a los protocolos establecidos, logrando el aseguramiento de los presuntos responsables. Entre los detenidos se encuentra Eduardo N., alias “El Gordo”, identificado como presunto líder de la célula, así como Alex Rigoberto N., alias “El Temach”, además de otros siete hombres originarios de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca.

En el operativo se aseguraron dos vehículos, siete armas de fuego, cargadores, chalecos tácticos con siglas alusivas al grupo criminal, cartuchos útiles y más de mil dosis de diversas drogas, entre ellas cristal, cocaína, heroína, marihuana y piedra. Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en distintos delitos.

#Seguridad 🗣️ En un operativo interinstitucional entre la Marina, Defensa, Guardia Nacional, SSP y la FGE se logró la detención de nueve hombres, que son presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia, en el municipio de Tecamachalco.



Las autoridades… pic.twitter.com/fEdCRiGrs4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 7, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: