Ciclista muere tras ser atropellado en la autopista Puebla–Orizaba

Una persona perdió la vida la tarde de este martes tras ser atropellada sobre la autopista Puebla–Orizaba, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y tránsito en la zona.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 144, metros antes de la caseta de Amozoc. De acuerdo con testimonios, un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta fue embestido por una unidad de carga pesada, la cual continuó su marcha.

Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada. En la carpeta asfáltica permaneció la bicicleta, mientras que autoridades acordonaron el área y realizaron labores de abanderamiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

El incidente provocó largas filas de vehículos, ya que la circulación fue reducida a un solo carril. Autoridades exhortaron a los conductores a disminuir la velocidad y manejar con precaución.

Editor: César A. García

