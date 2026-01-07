Reyes Magos llevan alegría a casas de asistencia del SEDIF

Un total de 176 niñas, niños y jóvenes que se encuentran albergados en la Casa de la Niñez Poblana, Casa de Ángeles y el Albergue Psiquiátrico Infantil vivieron una jornada llena de ilusión y sonrisas al recibir la visita de los Reyes Magos.

Al despertar, experimentaron la sorpresa de encontrar sus regalos bajo el árbol de Navidad. Cada uno de ellos fue beneficiado con una bicicleta, una chamarra y un juguete, gracias a la sensibilidad de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, cuya complicidad con los Reyes hizo posible que esta tradición se transformara en un momento de alegría y esperanza para todas y todos.

Los juguetes que recibió cada una de ellas y ellos fueron seleccionados para estimular sus habilidades sensoriales y cognitivas, como parte de una política social que prioriza el desarrollo integral de la niñez y la juventud, alineada a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que en Puebla impulsa el gobernador Alejandro Armenta.

De acuerdo con la tradición de la festividad, las y los menores atendidos en las casas de asistencia compartieron también la Rosca de Reyes, en un ambiente de convivencia y cercanía junto a la presidenta Ceci Arellano, lo que fortaleció los lazos comunitarios y el valor de las tradiciones que dan identidad y sentido a la infancia.

El SEDIF refrenda su compromiso solidario y humanitario de generar acciones que protejan, acompañen y alegren la vida de niñas, niños y jóvenes, siempre con su bienestar y desarrollo integral como el centro de esta labor.

