Un perro sin hogar escala la cima más alta de Rusia y Europa

Un perro sin hogar sorprendió a montañistas y usuarios en redes sociales al ser parte de una expedición y alcanzar la cima del Elbrús, la montaña más alta de Rusia y Europa.

El canino se unió de forma inesperada al grupo desde un refugio y caminó sin descanso durante toda la noche hasta llegar a la cumbre de la cordillera.

De acuerdo con el instructor del equipo, Stanislav, el perro mostró una resistencia sorprendente, subiendo a 5 mil 600 metros sin ningún tipo de problema, como si estuviera en terreno plano.

El momento fue grabado y rápidamente se volvió viral, resaltando la valentía y energía del animal en esta peligrosa hazaña de alpinismo.

