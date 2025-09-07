Advierten sobre estafas de “novias virtuales” en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, alertó sobre el aumento del fraude sentimental conocido como “novias virtuales”.

Esta modalidad consiste en crear perfiles falsos a través de redes sociales, aplicaciones de citas y videojuegos a fin de generar relaciones sentimentales y ganarse la confianza de sus víctimas, mediante catfishing o suplantación de identidad.

De acuerdo con autoridades, este delito comienza con mensajes afectuosos y conversaciones cotidianas, para luego avanzar y solicitar información más confidencial o transferencias económicas, alegando emergencias.

Cuando la víctima accede, puede quedar vulnerable a extorsiones, hackeos, robo de identidad o fraudes, debido a que en muchos casos obtienen los datos para acceder a dispositivos, cuentas o documentos.

La Policía Cibernética recomienda a la población, especialmente a adolescentes, adultos mayores y personas vulnerables, tener cuidado con perfiles “perfectos” o nuevos.

Recomendaron no compartir información personal ni fotos íntimas, no enviar dinero, verificar la identidad con videollamadas y reforzar la seguridad en redes sociales con contraseñas fuertes y doble verificación.

La SSC de la CDMX alerta que un solo descuido digital puede poner en riesgo la seguridad y llama a denunciar cualquier intento fraudulento.

