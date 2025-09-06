Roblox refuerza seguridad infantil con verificación de edad obligatoria

Roblox va a empezar a pedirle a todos sus usuarios que confirmen su edad si quieren usar el chat y otras funciones para comunicarse dentro del juego. Esto lo hacen porque quieren evitar que adultos puedan hablar con menores, ya que ha habido problemas graves con eso.

En su blog oficial dijeron que quieren que los menores estén seguros mientras juegan, aprenden o simplemente se divierten. Asimismo, van a agregar controles extra para que sea más difícil que personas adultas puedan contactar a menores.

Las medidas llegan después de que se conociera un caso muy serio, donde un adulto se aprovechó de una menor de 13 años que fue víctima de secuestro y abuso sexual tras contactarla a través del videojuego.

La plataforma está haciendo cambios importantes en cómo se comunican los jugadores dentro del juego. Antes de que termine el año, van a pedirle a todos que confirmen su edad si quieren usar el chat y otras funciones sociales.

Para lograrlo, van a usar una mezcla de herramientas: una tecnología que analiza la cara para calcular la edad, pedirán una identificación oficial y, si el jugador es menor, también necesitarán permiso de los padres.

Todo esto es parte de un esfuerzo para que los niños estén más protegidos cuando juegan en la plataforma y no puedan hablar con adultos desconocidos sin supervisión.

