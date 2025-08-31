Anuncian la sexta película de “La Era de Hielo”

Walt Disney Studios confirmó el estreno de “Ice Age: Boiling Point” (La Era de Hielo: Punto de Ebullición) para el 5 de febrero de 2027, convirtiéndose en la sexta entrega de la franquicia de animación que inició en 2002.

La nueva aventura llevará a la manada a explorar “rincones nunca antes vistos del peligroso Mundo Perdido”, según anunció el estudio a través de sus redes sociales. La producción había sido previamente programada para diciembre de 2026, pero fue reprogramada para principios del siguiente año.

El elenco original regresará para dar voz a los personajes icónicos de la saga. Ray Romano retomará su papel como Manfred el mamut, Queen Latifah como Ellie, John Leguizamo como Sid el perezoso, Denis Leary como Diego el tigre dientes de sable y Simon Pegg como Buck la comadreja.

La franquicia, que sigue las aventuras de este grupo de animales prehistóricos en la Tierra helada, ha mantenido su popularidad a lo largo de dos décadas. La última entrega se estrenó en 2016.

Disney mantiene en reserva los detalles específicos de la trama, pero la referencia al “punto de ebullición” sugiere que la manada enfrentará nuevos desafíos en un entorno que podría estar experimentando cambios climáticos.

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

