ONU condena asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su consternación por el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, cuyo cuerpo fue localizado este jueves con impactos de bala en el estado de San Luis Potosí.

La defensora de derechos humanos buscaba a su hija Goretty Guadalupe, desaparecida desde junio de 2025 en Zacatecas.

La ONU-DH manifestó en sus redes sociales: “Expresamos profunda consternación por la desaparición y el asesinato de la madre buscadora y defensora de derechos humanos Aida Karina Juárez Jacobo”. El organismo internacional instó a las autoridades a “seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos“.

El colectivo “Siguiendo tu rastro con amor Zacatecas”, al que pertenecía Juárez Jacobo, confirmó el crimen el pasado 28 de agosto y mantiene comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. La organización exigió justicia “para Aida Karina y para todos los crímenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda”.

El cuerpo de Juárez Jacobo fue encontrado en la comunidad de Villa de Ramos, San Luis Potosí, a aproximadamente 50 kilómetros de Zacatecas, donde había sido secuestrada días antes.

La fiscal general de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó que la víctima presentaba cuatro impactos de bala. Las autoridades zacatecanas confirmaron la detención de un presunto responsable del asesinato, quien ya se encuentra a disposición de las autoridades.

Expresamos profunda consternación por la desaparición y el asesinato de la #MadreBuscadora y defensora de derechos humanos Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija desaparecida desde junio de este año en #Zacatecas.

Alentamos a las autoridades a seguir oficiosamente las… — ONU-DH México (@ONUDHmexico) August 30, 2025

Te recomendamos: