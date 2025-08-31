Israel mata al primer ministro hutí de Yemen en bombardeo

El grupo hutí de Yemen confirmó este sábado la muerte de su primer ministro, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, junto a varios miembros de su gabinete, durante un ataque aéreo israelí ocurrido el pasado jueves en la capital Saná.

La presidencia hutí emitió un comunicado recogido por la cadena Al Jazeera donde anunció “el martirio del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros”. Según los rebeldes, el ataque ocurrió durante una reunión rutinaria del gabinete para evaluar las actividades del último año.

Mahdi al Mashat, jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, respondió con duras amenazas contra Israel, advirtiendo que “su venganza no duerme” y prometiendo “días oscuros” para el país mediterráneo.

En un discurso televisado, el líder hutí declaró: “Llamamos a todos los civiles de todo el mundo a evitar cualquier trato con bienes que pertenezcan a la entidad sionista”.

Paralelamente, la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes, informó que Al Mashat ha designado al viceprimer ministro Muhamad Meftah para hacerse cargo temporalmente de los asuntos de gobierno mientras se reorganiza la administración hutí. El brazo político del movimiento enfatizó que sus instituciones “aún son capaces de cumplir con sus deberes” tras el ataque.

El conflicto entre Israel y los hutíes se mantiene activo pese al alto el fuego establecido entre los rebeldes y Estados Unidos en mayo de este año. Los hutíes controlan desde agosto de 2024 amplias zonas del país dividido, donde han establecido su propio gobierno.

