Apple presenta su nueva gama de iPhone 17

Apple reveló hoy en el Steve Jobs Theater su nueva línea de smartphones: el iPhone 17. Con el lema “Más allá de la imaginación”, la compañía californiana introduce cuatro versiones diseñadas para cubrir las necesidades de todo tipo de usuarios, desde quienes buscan un equipo ultraligero hasta profesionales de la imagen y el video.

La línea se divide en iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Cada modelo agrega mejoras de diseño, pantalla, cámara y autonomía para ajustarse a presupuestos y estilos de uso variados.

El corazón de la serie iPhone 17 es el chip A19 Bionic, el primer procesador de 3 nanómetros en un teléfono inteligente. Gracias a su Neural Engine de última generación, las funciones de inteligencia artificial ahora se ejecutan íntegramente en el dispositivo, sin depender de la nube. Esto permite traducción simultánea de llamadas, edición de fotos en tiempo real y resúmenes automáticos de reuniones con total confidencialidad.

Precios de lanzamiento del nuevo Iphone 17.

La preventa inicia el 12 de septiembre a las 7:00 AM y las primeras entregas están programadas para el 19 de septiembre. Los equipos se podrán adquirir en la Apple Store en línea, distribuidores autorizados y grandes cadenas de retail.

El iPhone 17 integra una isla dinámica de segunda generación para notificaciones inteligentes y pantalla Always On que muestra información relevante sin afectar la batería. Además, suma conectividad satelital de emergencia en México, facilitando el envío de mensajes de auxilio donde no existe cobertura celular.

En materia ecológica, Apple utiliza aluminio 100 % reciclado en el chasis, vidrios de bajo carbono y empaques libres de plástico. La marca también lanza un programa de recompra que premia la entrega de dispositivos antiguos con descuentos en la compra de la nueva generación.

Los nuevos teléfonos vienen con iOS 19, que incluye modos de enfoque basados en ubicación, controles parentales avanzados y mejoras en accesibilidad para usuarios con discapacidad auditiva y visual. La compañía promete actualizaciones de software durante siete años, garantizando seguridad y nuevas funciones a largo plazo.

Con el iPhone 17, Apple refuerza su posición de vanguardia al combinar rendimiento extremo, diseño sostenible y herramientas de inteligencia artificial que redibujan la forma en que interactuamos con nuestro teléfono.

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

