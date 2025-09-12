Zacatlán pone en marcha programa de salud para ganado local

El Ayuntamiento de Zacatlán, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, puso en marcha el pasado 3 de septiembre el Programa de Desparasitación y Vitaminización de Ganado Ovino, Caprino y Bovino, con el objetivo de fortalecer la salud animal y respaldar a los productores pecuarios del municipio.

Con la implementación de un calendario de atención, el programa ha logrado avanzar en la cobertura de las principales comunidades pecuarias, obteniendo resultados positivos en favor del sector.

Resultados al momento de comunidades atendidas:

Atexca

Metepec 1ra sección

Metepec 2da sección

Ayotla

Matlahuacala

Palos Caídos

Las Lajas

Nanacamila

Atotonilco

106 productores beneficiados

Mil 336 animales atendidos entre ovinos, caprinos, bovinos desparasitados y vitaminados.

Estas acciones reflejan el firme compromiso del Ayuntamiento de Zacatlán y la presidenta, Bety Sánchez, con el bienestar animal y el desarrollo rural, al brindar apoyos directos que fortalecen la productividad y la sanidad del hato pecuario.

El Ayuntamiento reafirma su voluntad de trabajar de manera cercana con los productores, dotándolos de herramientas y apoyos que impulsen un campo más fuerte y productivo para Zacatlán.

El programa continuará en las próximas semanas, con la meta de ampliar su cobertura a más comunidades y llegar a un mayor número de beneficiarios.

