Mina de arena colapsa en Santa Rita Tlahuapan; reportan un muerto

Un derrumbe en una mina de arena en San Juan Cuauhtémoc, municipio de Santa Rita Tlahuapan, sepultó a varios trabajadores y dejó al menos un muerto, según reportes extraoficiales.

Pobladores y familiares de los afectados acudieron al rescate con palas y camionetas, pero las labores se complican por las lluvias que han ablandado el terreno.

Hasta el momento, se ha rescatado el cuerpo sin vida de Nazario “S”, de 27 años, trasladado por los pobladores a su familia.

Te puede interesar: Roban 100 mil pesos y lesionan a empleada en Centro de Convenciones de Puebla

La tensión creció cuando los vecinos impidieron el acceso a elementos de seguridad que intentaron ingresar al sitio. Autoridades municipales informaron que aún no han podido acceder al predio.

En la zona intervienen Protección Civil Estatal, Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) para coordinar el rescate y evaluar la situación.

#Seguridad 🚨 Se desploma una mina de arena en San Juan Cuauhtémoc perteneciente a Santa Rita Tlahuapan.



Un hombre perdió la vida tras quedar atrapado en un banco de arena la comunidad cerró el acceso y advirtió que no permitirá el levantamiento del cuerpo, en protesta porque el… pic.twitter.com/uun97xK4Iw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 12, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: