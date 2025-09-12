Roban 100 mil pesos y lesionan a empleada en Centro de Convenciones de Puebla

Un grupo armado ingresó al estacionamiento del Centro de Convenciones de Puebla para cometer un robo el pasado 10 de septiembre, donde además resultó lesionada una empleada.
Los delincuentes entraron al estacionamiento en el Bulevar 5 de Mayo y se dirigieron directamente a la oficina de recaudación. Allí agredieron y amenazaron a una empleada, quien entregó aproximadamente 100 mil pesos.
Los asaltantes huyeron sin ser vistos por el personal de seguridad ni otros empleados. Paramédicos atendieron a la víctima, que se encuentra estable, según las autoridades de Convenciones y Parques de Puebla.
Posteriormente, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar a los responsables.
El Centro de Convenciones de Puebla dio a conocer que colabora plenamente con las autoridades en la investigación para dar con los responsables.
