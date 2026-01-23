Supervisan conexiones de gas LP en mercado de Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Gobernación y el Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, realizó un recorrido al interior del Mercado Municipal Domingo Arenas para verificar el estado de las conexiones de gas LP.

El Director del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Dagoberto San Román García, supervisó los locales al interior; además, exhortó a los comerciantes, que tienen sus cilindros individuales de gas, para que se conecten a la red interna de gas LP del centro de abastos.

Estas acciones preventivas promueven un entorno seguro para visitantes y comerciantes del Mercado Domingo Arenas, evitando riesgos por continuar utilizando tanques individuales dentro de los locales.

El Gobierno Municipal de Texmelucan refrenda su compromiso con la seguridad de las familias texmeluquenses, reforzando los lineamientos correspondientes de protección civil.

Te recomendamos: