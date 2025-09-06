Protección Civil de San Andrés Cholula recibe capacitación especializada

Con el objetivo de reforzar las capacidades de respuesta ante emergencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía, personal de la Dirección de Protección Civil de San Andrés Cholula participó en diversos talleres especializados en materia de prevención y atención de riesgos.

En primera instancia, se llevó a cabo la Capacitación en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), conforme a la NOM-010-SSPC-2019, impartida por instructores del equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de la Cruz Roja Mexicana. Esta herramienta permite optimizar la gestión de recursos materiales y humanos durante una emergencia, estableciendo objetivos, estrategias y tácticas de actuación.

Asimismo, el personal de la Dirección de Protección Civil de San Andrés Cholula participó y fue anfitrión del Curso de Revisión Básica por Daños Postismo, impartido por el doctor Hugo Oswaldo Ferrer Toledo, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, A.C.

El objetivo fue dotar al equipo de las habilidades necesarias para evaluar inmuebles tras un movimiento telúrico, marcando un parteaguas en la atención inmediata y segura.

Este curso también contó con la asistencia de la Coordinación General de Protección Civil del Estado, así como de las Direcciones de Protección Civil de Puebla, Santa Clara Ocoyucan, San Gregorio Atzompa y San Pedro Cholula, además del Consejo de la Judicatura Federal y la Cruz Roja Mexicana.

De igual manera, bomberos municipales participaron en el Taller de Estrategias, Tácticas y Técnicas en Combate de Incendios, organizado por la Dirección de Protección Civil de Puebla Capital e impartido por instructores de la Asociación Nacional de Jefes de Bomberos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la profesionalización de su personal y con la construcción de una sólida cultura de prevención de riesgos para todas y todos.

