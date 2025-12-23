San Martín Texmelucan concluirá 2025 sin deuda pública

Como resultado de una administración responsable de los recursos públicos, enfocada en la optimización del gasto, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, informa que concluirá el ejercicio fiscal 2025 con finanzas sanas y un balance presupuestario positivo.

El Tesorero Municipal, Eduardo Javier Valencia Juárez, destacó que mantener finanzas sanas y ordenadas, ha permitido efectuar el pago puntual de las prestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento, asimismo, informó que cubrirá las obligaciones ante proveedores de bienes y servicios sin necesidad de contratar deuda a corto plazo.

La confianza ciudadana al Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso, ha permitido un incremento en la captación de ingresos propios y en los programas de descuentos en contribuciones de la administración pública, permitiendo que se cierre el año con autosuficiencia financiera, evitando el uso de créditos bancarios adicionales que comprometan el gasto público del siguiente año.

Para el Gobierno Municipal de Juan Manuel Alonso, es importante mantener finanzas sanas permitiendo una mejor planeación para el próximo año con mejores condiciones, más seguridad, mejores servicios y desarrollo para las familias texmeluquenses.

Te recomendamos: