Hallan a dos mujeres sin vida y dos menores intoxicados en Tlacotepec

Dos mujeres fueron halladas sin vida y dos menores de edad resultaron intoxicados al interior de una vivienda ubicada en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, tras un posible envenenamiento. El hecho ya es investigado por las autoridades correspondientes.

Los hechos ocurrieron en la calle Real del Monte, en la comunidad de Santo Nombre, durante el fin de semana, cuando personal de Protección Civil fue solicitado de manera urgente ante el reporte de una familia presuntamente intoxicada.

Al arribar al domicilio, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos mujeres, identificadas como Heidi, de 27 años de edad, y Dominga, de 69 años.

Vecinos informaron a los cuerpos de auxilio que dos menores también habían resultado intoxicados y que fueron trasladados a un hospital por sus propios medios.

Más tarde se dio a conocer que los menores, de cinco años y seis meses de edad, ingresaron de emergencia a un hospital de Tehuacán, donde hasta el momento permanecen internados bajo observación médica.

Hasta ahora no se ha determinado con precisión qué sustancia provocó la intoxicación; sin embargo, se informó que se investiga un posible envenenamiento. Se espera que la Fiscalía General del Estado emita información oficial conforme avancen las investigaciones.

