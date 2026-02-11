Velan a madre e hijos fallecidos por intoxicación en la Leobardo Coca

Al filo del mediodía de este martes, en el número 740 de la Privada Xochimilco, en la colonia Leobardo Coca, fueron velados los cuerpos de la madre y sus dos hijos menores de edad que perdieron la vida el pasado fin de semana a causa de una intoxicación ocurrida al interior de su domicilio.

Los vecinos de la zona donde habitaban la familia organizaron una colecta en escuelas y entre la comunidad, con el fin de realizar este martes 10 de febrero el velorio de Catalina, de 37 años, así como de sus hijos Ingrid, de 12 años, y Julio, de 10.

Al tratarse de una familia de escasos recursos, los habitantes del lugar se unieron para apoyar a las hermanas de Catalina en la cobertura de los gastos funerarios, mediante la donación de féretros y servicios correspondientes.

Te puede interesar: Incendio forestal activo en Vicente Guerrero amenaza comunidades

De igual forma, en las escuelas donde estudiaban Ingrid y Julio se llevaron a cabo colectas para contribuir a solventar los gastos derivados del sepelio. Se tiene previsto que los tres cuerpos sean sepultados este miércoles.

Cabe señalar que la mujer y sus dos hijos fallecieron la noche del pasado sábado debido a una intoxicación por monóxido de carbono dentro de su vivienda, ubicada en la Privada Xochimilco esquina con avenida Nacional, en la colonia Leobardo Coca.

Los primeros reportes indican que el incidente se originó cuando una olla con comida quedó al fuego sobre la estufa y comenzó a quemarse, lo que provocó la acumulación del gas tóxico en el interior del inmueble.

#Puebla 📸 En la colonia Leobardo Coca, son velados los cuerpos de la madre y los 2 menores que perdieron la vida el pasado sábado debido a una intoxicación al interior de su domicilio.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/MrQhw6pYWr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 10, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: