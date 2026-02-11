Infraestructura analiza viabilidad de ciclovía en Calzada Zavaleta

El proyecto de una ciclovía en la Calzada Zavaleta aún no está definido y dependerá de los estudios técnicos de viabilidad que realice la Secretaría de Infraestructura del estado, informó su titular, José Manuel Contreras de los Santos.

En entrevista, el funcionario explicó que actualmente se encuentra en análisis la factibilidad del trazo propuesto y subrayó que, de no ser viable, no se ejecutará.

Señaló que el objetivo es lograr una conexión con la ciclovía de la Recta a Cholula, por lo que se evalúan otras vialidades.

“Se está haciendo el análisis; si no es viable, no lo colocamos, pero hay una vialidad alterna para hacer una conexión (…) Todavía no es un hecho; el caso es hacer conexión con la ciclovía de la Recta”, declaró.

Recientemente, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que sí se instalaría una ciclovía en Calzada Zavaleta, pero dijo que, a diferencia de otras, esta no tendría bolardos que delimiten el espacio confinado para ciclistas.

