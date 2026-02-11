Huauchinango y Puebla capital, focos rojos por huachicol: SSP

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, reveló que Huauchinango y Puebla capital concentran la mayor incidencia de robo de combustible en la entidad.

En conferencia de prensa, destacó que en lo que va de la actual administración se han inhabilitado 320 tomas clandestinas en 19 municipios del estado, como parte de las acciones de combate al “huachicol”.

Detalló que el 58% de las tomas clandestinas, 188, se ubicaron en cuatro demarcaciones: Huauchinango con 69; Puebla capital con 46; San Martín Texmelucan con 42 y Ahuazotepec con 31.

Con menos de 20 tomas clandestinas detectadas se encuentran Jalpan, con 14; Venustiano Carranza, con 13; Xicotepec, con 11; Amozoc, con 10; Huejotzingo, con 9; San Gregorio Atzompa y San Matías Tlalancaleca, con 8 cada uno; Chignahuapan y San Salvador El Verde, con 6, así como San Miguel Xoxtla, con 5.

Respecto a la región conocida como el Triángulo Rojo, históricamente identificada por este delito, el funcionario señaló una baja incidencia, ya que Palmar de Bravo reporta 5 tomas inhabilitadas; Tepeaca, 4; y Quecholac, solo una.

Mientras que los municipios de Tlacuilotepec, Coronango y Cuautlancingo registraron dos casos cada uno.

#Seguridad 🔒 Huauchinango, Puebla capital, San Martín Texmelucan y Ahuazotepec son los puntos con mayor incidencia de robo de combustible, indicó el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, al referir que en lo que va de la administración se han clausurado 320 tomas… pic.twitter.com/A9RIL4Gf5m — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 10, 2026

Te puede interesar: Puebla no será sede de entrenamiento para el Mundial de Fútbol 2026

Operativo en Mercado Morelos por búsqueda de personas

Por otra parte, el vicealmirante informó que el operativo realizado en el Mercado Morales la mañana del martes obedeció a acciones de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla.

Comentó que la Fiscalía de Puebla y la Comisión solicitaron apoyo de corporaciones estatales y federales para llevar a cabo una “orden técnica“.

“Nos pidieron la colaboración y estamos participando; estamos apoyando a la Comisión de Búsqueda de Personas, pero no tenemos mayores datos”, apuntó.

#Puebla 🗣️ El vicealmirante Francisco Sánchez González indicó que el operativo realizado en el Mercado Morelos obedeció a acciones de la Comisión de Búsqueda de Personas.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/8Ycs0Wkxuk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 10, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: