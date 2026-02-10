Puebla no será sede de entrenamiento para el Mundial de Fútbol 2026

A pesar de la inversión extraordinaria para rehabilitar la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Puebla no fue elegida como sede de entrenamiento por las selecciones que participarán en el Mundial de Fútbol 2026.

Así lo confirmó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien explicó que la administración estatal hizo lo posible por colocar a Puebla como una opción viable y competitiva.

Detalló que en noviembre pasado se determinó destinar una partida de recursos no contemplada en el presupuesto 2025, para que el Cuauhtémoc estuviera en condiciones óptimas para el mes de abril.

Te puede interesar: Puebla instalará 6 mil 200 cámaras de videovigilancia en 2026

Incluso comentó que representantes de selecciones como Corea del Sur y Sudáfrica visitaron la entidad, aunque finalmente eligieron otros destinos tras realizar sus respectivos análisis técnicos y logísticos.

No obstante, subrayó que Puebla no quedará al margen de la justa mundialista, ya que se trabaja en una agenda para que la población pueda disfrutar dicho evento, más allá de los partidos oficiales.

#OroDeportes 🗣️ "Nosotros hicimos todo para que Puebla fuera opción, ellos tomaron algunas decisiones que no benefician a Puebla", señaló el coordinador de Gabinete @JLG_PARRA al informar que el Estadio Cuauhtémoc no fue elegido por ninguna elección para ser sede de… pic.twitter.com/J8SPOdc3GV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 10, 2026

Editor: César A. García