Puebla instalará 6 mil 200 cámaras de videovigilancia en 2026

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que durante este año se instalarán 6 mil 200 cámaras de videovigilancia en todo el estado para reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias poblanas.

En rueda de prensa, el mandatario estatal detalló que el objetivo es instalar 200 cámaras en puntos estratégicos de cada una de las 31 microrregiones, las cuales serán adquiridas mediante el programa de Obra Comunitaria.

Precisó que los dispositivos estarán conectados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5), contarán con botones de pánico y conexión satelital, además de enlazarse con los C2 municipales.

Destacó que dichos dispositivos se sumarán a las mil 500 cámaras que se instalaron en municipios de la zona metropolitana, por lo que se cuadruplicará la capacidad del sistema de videovigilancia en el estado.

“Se trata de algo inédito en materia de tecnología aplicada a la seguridad pública, para proteger a las poblaciones frente a la inseguridad”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, comentó que a la par se trabaja en el sistema de videovigilancia sobre la autopista México–Puebla–Veracruz.

Refirió que, en dicha vialidad, se instalarán 218 cámaras distribuidas en 60 tramos, en dos fases, desde la zona de Santa Rita Tlahuapan hasta el municipio de Esperanza.

