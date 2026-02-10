PAN aplicará encuestas para definir candidaturas rumbo a 2027

Al igual que Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) aplicará encuestas en una elección primaria para seleccionar a las candidatas y candidatos que competirán en el 2027.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Jorge Romero Herrera, aseguró que dejarán atrás el “dedazo” como método para la designación de candidaturas.

En conferencia de prensa desde Puebla, apuntó que en las siguientes semanas iniciarán el proceso interno para la evaluación de perfiles.

Precisó que, como parte del relanzamiento del PAN, abrirán el proceso a toda la ciudadanía en general, aunque no sean militantes del partido.

En una primera etapa, analizarán a los aspirantes que busquen abanderar candidaturas en la entidad poblana y a nivel nacional.

Posteriormente, llevarán a cabo una elección interna para que los perfiles mejor posicionados en las encuestas sean postulados como candidatos.

Dicho método se utilizará para definir las candidaturas para los 217 ayuntamientos, 41 diputaciones locales y 16 diputaciones federales que se renovarán en el 2027.

“Tenemos que adelantar nuestros procesos, va a ser el partido que primero arranque su selección de las mejores mujeres y los mejores hombres para representar a Acción Nacional, seas o no seas del PAN”, dijo.

Romero Herrera aseguró que la designación directa sería considerada como última instancia, en caso de que así lo requieran.

El dirigente nacional afirmó que de esa forma busca democratizar al PAN y enviar un mensaje para los ciudadanos que simpaticen con sus causas, pues tendrán las puertas abiertas.

