Marcha la “Generación Z” en CDMX; derriban vallas y vandalizan SCJN

Este sábado 15 de noviembre, las marchas de la autodenominada “Generación Z” y la “Marcha del Sombrero”, convergieron en el Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse contra la violencia y exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, así como expresar su descontento contra el gobierno de Morena.

Con la participación de una mayoría de adultos, con algunos jóvenes, se ondeaban banderas de México y otras con una calavera sonriente y un sombrero de paja proveniente del manga y anime japonés “One Piece”.

Partieron del Ángel de la Independencia siguiendo una ruta compartida hacia la Plaza de la Constitución. Durante el trayecto, los manifestantes portaban carteles y entonaban consignas.

En el Zócalo, la mayoría de los asistentes se mantuvo en la plancha principal, donde corearon consignas como “el pueblo unido jamás será vencido” y “Morena va a caer”, mientras entonaban el himno nacional mexicano. Sin embargo, un grupo de encapuchados se separó del contingente principal para intentar derribar las vallas de protección de Palacio Nacional.

Mientras ocurrieron estos incidentes en las inmediaciones de Palacio Nacional, la mayoría de los manifestantes permaneció en la parte central de la plaza, donde se desarrollaron actividades pacíficas. Los accesos al recinto permanecieron resguardados por un contingente policiaco que formó un muro con escudos.

Paralelamente, otro grupo de encapuchados intentó ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde rompieron cristales y vandalizaron las instalaciones.

Hacia las 3:30 de la tarde, las fuerzas de seguridad iniciaron el desalojo progresivo de la plaza, dando por concluida la manifestación.

Un grupo de manifestantes vandalizó el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al cual le rompieron ventanas y le hicieron pintas. Lo anterior, durante la marcha ‘Generación Z’#MarchaNacional #GeneracionZ #Zocalo #CDMX #Marcha #SCJN… pic.twitter.com/1jTWos5RZk — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2025

