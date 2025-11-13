Valve anuncia la consola de videojuegos “Steam Machine”

El miércoles 12 de noviembre, la compañía estadounidense desarrolladora de videojuegos Valve Corporation reveló la creación de su nuevo producto, Steam Machine, una nueva consola que pretende poner a funcionar todo el catálogo de videojuegos de Steam una vez que se conecta a una pantalla de televisión o un monitor de PC.

Este nuevo aparato funcionará con Steam OS, el sistema operativo desarrollado por Valve y que ya se encuentra en la anterior consola portátil desarrollada por la misma empresa, Steam Deck, con lo cual se garantizan funciones como la suspensión y la reanudación, el guardado de información en la nube, compatibilidad con los servicios de Steam, así como la instalación de aplicaciones y otros sistemas operativos.

Por otro lado, en cuanto al hardware, esta máquina presenta forma de cubo con un tamaño de 16 centímetros por cada lado, y un peso de 2.6 kilogramos. Además, en la parte de enfrente cuenta con un botón de encendido, dos puertos USB y un lector de tarjeta SD.

Asimismo, presenta las siguientes especificaciones para su rendimiento:

16 GB de RAM DDR5.

8 GB de VRAM GDDR6.

AMD semipersonalizado con arquitectura Zen 4.

Fuente de alimentación interna, CA 110–240 V.

Dos modelos de almacenamiento: 512 GB (SSD NVMe) y 2 TB (SSD NVMe).

WiFi 6E

Bluetooth: 5.3

Vídeo: DisplayPort 1.4 (hasta 4K a 240 Hz con HDR y FreeSync) y HDMI 2.0 (hasta 4K a 120 Hz con HDR y FreeSync).

Por otro lado, Valve anunció que esta consola saldrá a la venta en el 2026, sin embargo, no especificó fecha ni el precio bajo el cual los usuarios podrán adquirirla.

Announcing: New @Steam Hardware, coming in 2026:



Steam Controller

Steam Machine

Steam Frame



Watch our jazzy announcement video and wishlist now: https://t.co/TUKoZdzn9B pic.twitter.com/A355CpwcFr — Valve (@valvesoftware) November 12, 2025

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

