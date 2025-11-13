Docentes bloquean la Recta a Cholula en protesta por plazas congeladas

Durante la mañana de este jueves, docentes de distintos planteles de educación media superior bloquearon la Recta a Cholula y, de manera simultánea, la entrada de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la zona de la CAPU, para exigir la liberación de plazas que permanecen congeladas desde hace varios años.

Con pancartas en mano y consignas al aire, el grupo de inconformes arribó alrededor de las 08:00 horas a la Dirección de Programación y Presupuesto de la SEP, ubicada sobre la lateral de la Recta a Cholula, donde cerraron la vialidad con el objetivo de ser escuchados por las autoridades.

Los docentes acusaron que, a pesar de contar con los requisitos académicos —como maestrías y doctorados—, la SEP no ha liberado las claves que deberían asignarse tras jubilaciones o fallecimientos de titulares, por lo que existen plazas bloqueadas desde hace casi una década.

#ConexiónVial 🛜 Maestros de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquean el inicio de la Recta a Cholula para exigir la liberación de plazas de tiempo completo, están colocados sobre la vialidad con sentido a Puebla.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/Gpm1t1yL0N — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 13, 2025

Afirmaron que, aunque los recursos están etiquetados, el argumento que reciben es la falta de presupuesto. Esta situación ha provocado que maestros con grados académicos altos perciban entre mil 500 y tres mil pesos, debido a que la cadena de ascensos se encuentra detenida.

Además, señalaron irregularidades dentro de la dependencia, denunciando que han sido otorgadas plazas de tiempo completo a personas sin cumplir los procesos o convocatorias correspondientes, presuntamente familiares de políticos poblanos que ingresaron por “palancazo”.

Los inconformes advirtieron que mantendrán las protestas hasta que las autoridades estatales atiendan sus demandas y liberen las claves pendientes.

De manera simultánea, otro grupo de maestros se manifestó en las oficinas centrales de la SEP, en la zona de la CAPU, con la participación de docentes provenientes de municipios como Tehuacán, Ixcaquixtla, Zacatlán y Chignahuapan, quienes también exigen que se atiendan sus peticiones ignoradas desde hace años.

#Puebla 🔴 Araceli Márquez Manzano, secretaria de trabajo y conflictos de educación superior SNTE 51, señala que la manifestación se genera luego de que en las escuelas normales a nivel estatal carecen de recursos, además de personal ya que al jubilarse docentes, la SEP no hace… pic.twitter.com/RKfSs7Gzca — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 13, 2025

