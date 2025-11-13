Investigan a tres fiscales por presuntos actos irregulares en Puebla

Tres ex servidores públicos que laboraban dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran bajo investigación interna por su presunta participación en actos irregulares en su paso por la agencia; además, se anunciaron cinco cambios en altos mandos.

Aunque de manera extraoficial ha trascendido que estos cambios e investigaciones están ligadas a casos de corrupción y extorsión desde el interior de la FGE contra civiles y empresarios, poco fue revelado por la institución.

Sin embargo, lo que sí es un hecho, es que la Fiscalía de Asuntos Internos ha iniciado labores de investigación por la salida de los servidores públicos Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez, adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, respectivamente.

Hasta que estas diligencias concluyan, la supuesta participación en irregularidades por parte de estos y otros servidores públicos, se mantendrá como presuntos hechos, sin embargo, la FGE ha afirmado que darán a conocer con claridad y transparencia lo que ocurra en el caso.

Nuevos servidores públicos

Del mismo modo, la Fiscalía informó que se han realizado cambios como parte de una reestructuración y fortalecimiento, por lo que se han cambiado mandos de las Fiscalías de Investigación Metropolitan, la Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión, y la Especializada en la Investigación de los Delitos de Alta Incidencia.

En estos cambios, la FGE expuso que fueron resultado de renuncias voluntarias, supuestamente generadas por cuestiones personales y profesionales de cada funcionario.

En paralelo, como parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento institucional, la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, tomó protesta a los nuevos titulares de diversas áreas sustantivas:

José Luis Hernández González en la Fiscalía de Investigación Metropolitana

Sandra González de Yta en la Fiscalía Regional

Rubén Alberto Curiel Tejeda en la de Combate a la Corrupción

José González Zepeda en la de Secuestro y Extorsión

Además, a partir del 16 de noviembre, Fredy Erazo Juárez asumirá la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia.

Con estas acciones, la institución busca consolidar su estructura operativa y reforzar la confianza ciudadana en la procuración de justicia en Puebla.

