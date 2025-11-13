Tren parte en dos a camión de refrescos en Tehuacán

Por intentar ganarle el paso al tren, un tráiler de la empresa refresquera Coca-Cola fue impactado durante la noche del miércoles en Tehuacán. Las labores de limpieza y retiro de la unidad se extendieron hasta las primeras horas de este jueves, sin que se registraran personas heridas.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, en el cruce de Socorro Romero Sánchez y Vía Puebla según testigos, el conductor del tráiler cargado con producto refresquero intentó cruzar pese a la cercanía de la locomotora. Aunque el tren hacía sonar su silbato para advertir el paso, el chofer no se detuvo y terminó siendo impactado de lleno.

El golpe fue tan fuerte que la unidad de doble remolque quedó partida en dos, dejando la vialidad cubierta de botellas rotas y envases regados, lo que generó cuantiosas pérdidas materiales para la empresa refresquera y la ferroviaria.

Pese a lo aparatoso del choque, el conductor salió ileso. Al sitio acudieron Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Policía Municipal, además de elementos de la Policía Auxiliar, quienes resguardaron el área para evitar actos de rapiña, ya que cientos de envases quedaron esparcidos sobre el pavimento.

La vialidad permaneció cerrada por varias horas mientras se realizaban las maniobras de retiro y limpieza. Fue hasta alrededor de las 04:00 de la madrugada cuando el tránsito se restableció por completo.

