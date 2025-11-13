Atlixco promoverá higiene bucal en 232 escuelas

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, cumple su promesa de campaña al poner en marcha el programa “Infancias con Dientes Sanos”, una iniciativa enfocada en promover hábitos saludables de higiene bucal entre niñas y niños de las escuelas de Atlixco.

El programa que impulsa Ariadna Ayala busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la salud bucal, fomentar la práctica diaria del cepillado correcto y educar sobre la prevención de enfermedades como la caries y las afecciones periodontales.

Ariadna Ayala comentó que este proyecto beneficiará a 232 escuelas de educación básica y media superior del municipio y forma parte del compromiso de su gobierno por mejorar la salud y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Infancias con Dientes Sanos” tiene como meta la intervención temprana y la prevención de enfermedades odontológicas, reafirmando el compromiso de la presidenta Ariadna Ayala con el cuidado integral de las infancias y el desarrollo de una comunidad más saludable.

