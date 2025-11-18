Artesanas de Zacatlán conquistan Baja California con sus textiles de lana

Las artesanas de la junta auxiliar de Cuacuila en Zacatlán, Puebla, “Sihuame Tlatsahuane” (Mujeres hiladoras), conquistaron los corazones de Baja California y de todo México, con sus textiles de lana durante la pasarela de Original, un programa de la Secretaría de Cultura federal para preservar el legado cultural de los pueblos originarios.

Del 11 al 17 de noviembre, las 12 de este grupo, participaron de manera destacada en la exposición realizada por Original, en Baja California, donde dieron a conocer la riqueza de sus saberes ancestrales en la elaboración de textiles y tinturas naturales.

En esta importante actividad cultural fueron acompañadas por la coordinadora de Atención a Pueblos Indígenas, Leticia Márquez Rodríguez, así como por dos maestras artesanas de la comunidad de Cuacuila; Rosa Méndez Méndez y Érica López Sánchez, quienes con orgullo compartieron los conocimientos heredados de generación en generación.

Durante la exposición, las artesanas mostraron paso a paso el proceso que realizan para transformar la lana de borrego en piezas únicas.

Desde el trasquilado y selección de la fibra, el hilado manual, la preparación de tintes naturales obtenidos de plantas, cortezas y minerales, hasta la elaboración final de prendas utilizando el telar de cintura, una técnica tradicional que simboliza identidad, resistencia y continuidad cultural.

Entre las piezas presentadas destacaron las capas, gabanes y otros textiles característicos del municipio de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, reconocidos por su belleza, durabilidad y profundo valor cultural.

Cabe mencionar, que las mujeres de Cuacuila, participaron en esta convocatoria y resultaron de los 29 proyectos seleccionados de 129.

Este logro no habría sido posible sin el respaldo de la Presidenta Municipal, Bety Sánchez, quien ha impulsado acciones firmes para fortalecer y preservar los métodos artesanales y ancestrales de las comunidades indígenas.

Su apoyo ha permitido que estas expresiones de identidad no se pierdan y continúen trasmitiéndose con orgullo a las nuevas generaciones.

La participación de las Sihuame Tlatsahuane reafirma el compromiso de Cuacuila y de Zacatlán, con la preservación de su herencia cultural, mostrando al país la grandeza de los conocimientos que mantienen vivas nuestras raíces.

Te recomendamos: