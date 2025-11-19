Mueren 10 personas de tuberculosis en prisión de Ecuador

El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó este miércoles el fallecimiento de al menos diez personas privadas de libertad en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y violenta del país, presuntamente a causa de tuberculosis.

Según un comunicado oficial, los decesos ocurrieron entre el viernes y el martes pasados. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) señaló que “aparentemente el motivo de deceso es por tuberculosis”, aunque se esperan los resultados oficiales de las autopsias para confirmar las causas de muerte.

Tal vez te interese: Mueren ahorcados “entre ellos” 27 presos en cárcel de Ecuador

"Penitenciaria del Litoral"



Porque 10 personas privadas de libertad fueron halladas muertas en sus celdas de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. El Ministerio del Interior informó que los fallecimientos se atribuyen a tuberculosis.#Tuberculosis #Guayaquil… pic.twitter.com/awga01Q1pr — ¿Por qué es tendencia Ecuador? (@Tendenciasx_ecu) November 19, 2025

La Penitenciaría del Litoral, diseñada para albergar a 4 mil 519 reclusos, actualmente mantiene a 7 mil 187 personas, según cifras oficiales. Hasta el 31 de julio se habían registrado 401 casos de tuberculosis en este complejo carcelario ubicado en Guayaquil.

Estos fallecimientos se producen menos de dos semanas después de la muerte de 31 reclusos en un enfrentamiento en una cárcel de Machala, en el sur del país.

Desde 2021, Ecuador enfrenta una creciente ola de violencia carcelaria que ha resultado en la muerte de al menos 591 reclusos entre 2020 y 2024, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Te recomendamos: