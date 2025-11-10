Mueren ahorcados “entre ellos” 27 presos en cárcel de Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de Ecuador (SNAI) confirmó la muerte de 27 personas privadas de libertad en el Centro de Privación de Libertad de Machala, provincia de El Oro, durante la tarde del domingo. Refirieron que “entre ellos cometieron asfixia”.

Mediante un comunicado oficial, la institución indicó que “se reporta el deceso de 27 personas privadas de libertad quienes entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”. El SNAI añadió que las entidades competentes se encuentran trabajando en el esclarecimiento total de los hechos.

#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/FpMRKyHx34 — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 10, 2025

Según el medio de comunicación Cardenal EC: “Los reclusos habrían incendiado colchones y provocado un fuego dentro del penal”, pero su versión difiere de la presentada por el SNAI, pues a través de sus redes sociales indicaron que presuntamente fueron envenenados y colgados dentro de sus celdas.

Inicialmente el SNAI había reportado cinco fallecidos en ese primer evento, pero posteriormente rectificó la cifra.

Este incidente ocurre en la misma cárcel donde, durante la madrugada del mismo domingo, fallecieron otros cuatro reclusos y 33 resultaron heridos, además de un agente policial.

#Internacionales | ⚠️🇪🇨 En Ecuador, 27 reos murieron ahorcados en la cárcel de Machala, provincia de El Oro, tras una violenta jornada el pasado domingo.



Según los reportes, los mismos presos habrían cometido las asfixias. Previamente, otros cuatro internos murieron y 33… pic.twitter.com/dycQ7yBXkv — #ÚltimaHora (@ultimahsv) November 10, 2025

El pasado 1 de noviembre fueron halladas sin vida doce personas en tres centros penitenciarios diferentes: seis en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, cuatro en la cárcel de Turi en Cuenca, y dos en la prisión de Esmeraldas.

Desde 2021, aproximadamente 600 reclusos han sido asesinados dentro de las cárceles ecuatorianas, en su mayoría durante siupuestos enfrentamientos entre bandas rivales.

