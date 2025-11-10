NASCAR México Series en Puebla cierra con masiva asistencia

Con gran éxito y una destacada participación del público, se llevó a cabo la catorceava fecha de la NASCAR México Series en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, evento que reunió a cientos de personas aficionadas al automovilismo y posicionó nuevamente a Puebla como sede de competencias de talla nacional e internacional.

En representación del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), Ricardo Zayas Gallardo, encabezó la jornada y destacó la importancia de fortalecer los lazos de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y el sector privado para seguir impulsando el deporte como motor de desarrollo social, económico y turístico.

“Desde el Instituto Municipal del Deporte trabajamos permanentemente para que Puebla continúe siendo escenario de grandes eventos deportivos. Estas actividades no sólo promueven la activación física, sino que generan integración, convivencia y derrama económica para las familias poblanas”, afirmó Zayas Gallardo.

La NASCAR México Series reunió a pilotos de diferentes estados del país, equipos técnicos y una amplia afición que disfrutó de una jornada llena de adrenalina, velocidad y entusiasmo. La competencia formó parte de la agenda de promoción deportiva que impulsa el Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de consolidar a Puebla como un destino clave para el deporte profesional y de alto rendimiento.

Durante el evento, el Instituto Municipal del Deporte refrendó su compromiso de seguir colaborando estrechamente con instituciones estatales, federales y con la iniciativa privada para fomentar el crecimiento del deporte en todas sus disciplinas, desde el deporte de base hasta el de competencia profesional.

Adicionalmente, el funcionario municipal señaló que el trabajo en conjunto permite acercar el deporte a la ciudadanía, fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia, además de proyectar a Puebla como una ciudad dinámica, moderna y con una agenda deportiva permanente.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde, Pepe Chedraui Budib, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, reitera su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan la práctica deportiva, promuevan estilos de vida saludables y contribuyan al bienestar integral de las y los poblanos.

Te recomendamos: