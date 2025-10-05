México vence a Marruecos y avanza a octavos del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 logró su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 luego de vencer por un marcado de 1-0 a Marruecos, quedando como segundo lugar del Grupo C.

El único gol del partido fue anotado por el juvenil Gilberto Mora al minuto 51, de penalti, que fue marcado después de que el árbitro revisara una falta inicialmente no señalada.

El primer tiempo fue de ida y vuelta, con México dominando la posesión pero sin generar peligro claro. Un momento crítico fue la lesión de Mateo Levy, quien salió noqueado tras un fuerte choque.

Durante la segunda mitad, México propuso más y, tras un disparo de Obed Vargas que fue detenido con la mano por Anas Tajaouart dentro del área, se sancionó la pena máxima que Mora convirtió en gol.

Ahora, México enfrentará al anfitrión Chile en los octavos de final el próximo martes 7 de octubre, con el objetivo de seguir avanzando y conquistar esta Copa Mundial Juvenil.

En el mismo grupo, Brasil perdió 1-0 contra España y quedó eliminada en la fase de grupos, marcando su primera eliminación en esta etapa en un Mundial Sub-20.

¡Tenemos rival en Octavos de Final! ⚽🏆



Nos enfrentaremos al anfitrión Chile este martes en busca de los Cuartos de Final del Mundial #Sub20. 🇨🇱🆚🇲🇽



¡Vamos, #NuestrosChavos! 🙌#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/wrxyzdsgkC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 5, 2025

