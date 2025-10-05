“Diddy” Combs impugnará su condena a cuatro años de prisión

Los abogados de Sean “Diddy” Combs anunciaron que apelarán la sentencia de más de cuatro años de prisión que recibió el rapero por transportar personas para encuentros sexuales a través de las fronteras estatales.

Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de cárcel y multado con 500 mil dólares. Aunque pidió clemencia y mostró arrepentimiento, el juez resaltó la gravedad de los delitos y la necesidad de una sanción ejemplar.

El artista de 55 años fue declarado culpable en julio por transportar a sus novias y trabajadores sexuales masculinos para encuentros alimentados por drogas durante años. Fue absuelto de los cargos de trata sexual y crimen organizado.

Te puede interesar: “The Life of a Showgirl” de Taylor Swfit rompe récords de streaming

Durante el juicio, mujeres testificaron sobre agresiones físicas, sexuales y chantajes perpetrados por Combs. La fiscalía criticó que el rapero tenía compromisos para presentarse en Miami poco después de la sentencia, considerándolo arrogante.

Dado que Combs ya cumplió un año en prisión preventiva, podría salir en aproximadamente tres años; sin embargo, sus abogados buscan revertir la condena en apelación para defender su libertad y reputación

Te recomendamos: