Tormenta tropical “Priscilla” se forma en el Pacífico mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado 4 de octubre de 2025 sobre la formación de la tormenta tropical “Priscilla” en el Pacífico mexicano, que ocasionará lluvias de intensas a fuertes en entidades costeras del Pacífico.

A las 15:00 horas, el centro de “Priscilla” se ubicaba a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con rachas de hasta 95 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h.

Se pronostican lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 mm, en Michoacán y Guerrero. A su vez, en Jalisco y Colima se esperan lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm.

Todas las lluvias podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrían afectar la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, y ocasionar encharcamientos, derrumbes, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Las autoridades federales establecieron una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Se recomienda a la población extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima. También se deben seguir las indicaciones de Protección Civil en cada entidad.

