Ingleses critican precios del Mundial 2026; FIFA responde

La Asociación de Aficionados de Inglaterra (FSA, por sus siglas en inglés) ha condenado los precios filtrados para los partidos de la Copa Mundial de 2026 y los ha calificado de “impactantes”.

Según “The Athletic”, los precios de las entradas para los partidos de fase de grupos varían desde los 60 dólares (mil 100 pesos mexicanos) hasta los 620 dólares (más de 11 mil pesos mexicanos.

Mientras que para la final se disparan, convirtiendo a este partido en el más caro de cualquier deporte, con un rango de precios que va de los 2 mil 030 dólares (37 mil 349 pesos) hasta los 6 mil 730 (123 mil 823 pesos).

La FSA pretende presionar a la FIFA con la ayuda de la Asociación Inglesa (FA) para que rebaje los precios y los haga más accesibles. Además, pide que se garantice asientos detrás de las porterías para asegurar el mejor ambiente posible.

Por su parte, la FIFA defendió su estrategia de precios variables, señalando que se ajustan de acuerdo a la demanda y reflejan las prácticas de mercado en los países anfitriones.

Confirmó que los precios para la fase de grupos comienzan en 60 dólares y que mantendrá asignaciones específicas reservadas para diferentes categorías de aficionados con precios fijos.

Además, anunció también una plataforma oficial de reventa con una comisión del 15%, destinada a ofrecer un método seguro y legal para la compra y venta de boletos en el mercado secundario.

Como organización sin fines de lucro, la FIFA destacó que más del 90% de sus ingresos serán reinvertidos en el desarrollo del fútbol mundial, beneficiando a sus 211 asociaciones miembro.

Esta dinámica de precios coloca a la Copa Mundial 2026 como la más cara en la historia para los aficionados que asistirán a los partidos, tomando en cuenta el costo de las entradas, gastos de viaje y alojamiento.

