Capturan a Sandra ‘T’, una de las socias de la Guardería ABC

Una de las socias de la Guardería ABC, donde murieron 49 niñas y niños en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de Sandra ‘T’, contra quien se ejecutó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones culposas, para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra.

La captura se realizó en Nogales, Sonora, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Posteriormente, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil (CERESO) en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez de la causa.

Sandra ‘T’ se encontraba prófuga en Estados Unidos, pero tras gestiones de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales fue deportada por la garita Puerta México–Dennis DeConcini, en Nogales.

Las autoridades continúan con las diligencias para cumplir con las sentencias en el caso del incendio que conmocionó a México y que quitó la vida a decenas de menores en 2009.

#FGR en Sonora, cumplimentó orden de aprehensión contra Sandra “T”, por delitos de homicidio y lesiones culposas, con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. 1/2 pic.twitter.com/1R793Wpkbn — FGR México (@FGRMexico) October 3, 2025

