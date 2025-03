“Nos están pasando a ver un museo”, colectivos por visita a Rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió este jueves 20 de marzo, el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, para que colectivos de personas desaparecidas y medios de comunicación pudieran ingresar al terreno, donde ha sido localizado un crematorio clandestino.

El terreno donde se ubica el Rancho Izaguirre, ha sido señalado por el colectivo Guerreros Buscadores de contar con hornos clandestinos para desaparecer personas, así como de haber hallado cerca de mil 300 pertenencias.

Sin embargo, al momento de ingresar al lugar, madres buscadoras y medios de comunicación pudieron entrar solo por un pasillo acordonado con cintas amarillas que rodeaba parte del predio, a lo que colectivos han calificado como “un museo”.

Al caminar por la zona delimitada con cintas amarillas, colectivos y reporteros podían recorrer diversos puntos del terreno y ver a la distancia una bodega, un baño, y zonas en excavaciones, así como pozos, pero únicamente por 20 minutos.

También pudieron observar que en múltiples partes del suelo del Rancho Izaguirre hay zonas con marcas de banderines rojos y amarillos, colocados por las autoridades como parte del protocolo de la investigación.

“Está acordonado un pasillo para ver un museo (…). No se vale, nos tienen como 15 o 20 minutos, nos están pasando a ver un museo, no entramos a ver un museo, señores. Entramos a ver las evidencias donde tal vez estuvieron nuestros hijos“, exclamó una madre buscadora.

“Está acordonado. Nos pasan por un pasillo para ver al lado derecho, al lado izquierdo, y no se valen nos pasan en hilera. Esto no sirvió para nosotras como madres del dolor. Nosotros buscamos a nuestros hijos, y venir a ver 15 o 20 minutos un museo que ellos están haciendo, no se vale“, sentenció.

Enojo y frustración entre madres buscadoras en la visita al Rancho Izaguirre, pues tenían la esperanza de hallar indicios y encontraron todo barrido. pic.twitter.com/eiqIr8TNKl — Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) March 20, 2025

“Se están burlando de nuestro dolor. Estamos entrando en “fila india” para no moverse de ese lado (…) tienes que caminar en línea hasta donde tope (…) Esto es una fabricación para que no veamos lo que pasó realmente“, expresó otra madre buscadora.

De acuerdo con las autoridades, permitir el ingreso al Rancho Izaguirre a colectivos y medios de comunicación es parte de las acciones para dar transparencia en las investigaciones del caso.

El Rancho Izaguirre es un terreno de alrededor de 50 metros de ancho por más de 200 metros de largo, bardeado, con una construcción de dos pisos.

"Esto no sirve de nada"



Madres buscadoras reclaman que haya zonas restringidas en el recorrido por el rancho Izaguirre de #Teuchitlán.



"Nos están pasando a ver un museo, no se vale"



[📹 @Milenio] pic.twitter.com/y6jXhpsXcB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 20, 2025

