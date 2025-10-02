Profeco alerta por cervezas mexicanas con altos niveles de azúcar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una investigación a las cervezas mexicanas por sus altos niveles de azúcar. Aunque esta bebida sea la más consumida por excelencia para los mexicanos, no todas cumplen con los valores correctos o incluso tienen más azúcar que los refrescos, afectando directamente a la salud.

El organismo identificó que varias empresas cerveceras, en específico las que tienen saborizantes o mezcladas con otras bebidas, contienen niveles de azúcares que oscilan entre 5 y 15 gramos por porción, que equivalen a una cucharada completa.

Es así que Profeco advirtió que los daños a la salud son altos, no solo por la cantidad de alcohol, sino también por la cantidad de azúcar de cada botella, dando como resultado enfermedades como resistencia a la insulina, obesidad, problemas cardiovasculares y diabetes.

Tal vez te interese: Presentan la Carrera Rosa, con enfoque en prevención del cáncer de mama

Según los análisis, las cervezas menos recomendadas y que piden evitar a toda costa son:

Modelo Especial

Corona Extra

Sol

Michelob Ultra (versiones saborizadas)

(versiones saborizadas) Bud Light (versiones saborizadas)

Con base en los resultados, estas marcas pueden llegar a ser peores que los refrescos o aguas endulzadas, por lo que exhortan a toda la población mexicana a leer las etiquetas y optar por opciones más naturales o sin endulzantes, como las light o cero.

El principal problema radica en que la combinación de alcohol y azúcar afecta el metabolismo, impidiendo el correcto procesamiento de los carbohidratos.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: