Presentan la Carrera Rosa, con enfoque en prevención del cáncer de mama

El gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, presentó la Carrera Rosa 2025, evento solidario que se realizará el próximo 19 de octubre a las 7:00 horas en el Parque del Arte. La iniciativa, organizada con el apoyo de hospitales, empresas, universidades e instituciones, busca fortalecer la lucha contra el cáncer de mama a través de la concienciación y recaudación de fondos para equipamiento médico.

Berenice Heredia Bustos, titular del Voluntariado de los Servicios de Salud, detalló que la carrera contará con dos rutas adaptadas a diferentes participantes: 7 kilómetros en modalidad competitiva y 4 kilómetros de carácter recreativo.

Fernando Carrasco Oliver, coordinador de Planeación de la dependencia, reiteró que “nuestra tarea es clara: reducir los riesgos y garantizar que cada mujer tenga acceso a los servicios de salud que merece, porque la verdadera fortaleza se encuentra en la prevención“, señalando que lo recaudado se destinará específicamente a la Unidad de Oncología del Hospital General del Sur.

Como actividad previa, el sábado 18 de octubre se realizará una Feria de la Salud en horario de 9:00 a 14:30 horas, donde se proporcionarán servicios médicos gratuitos que incluirán mastografías, ultrasonidos mamarios y atención en planificación familiar.

El operativo de seguridad para el día de la carrera contará con más de 50 elementos, cierres viales en avenidas aledañas y despliegue de ambulancias y motoambulancias del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para atención inmediata.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el viernes 17 de octubre a las 16:00 horas en tiendas Innovasport o en línea mediante el portal https://asdeporte.com/evento/carrera-rosa-puebla-2025-ri5/datos-del-evento. El evento contó con la presencia de representantes de múltiples instituciones y empresas comprometidas con la causa, incluyendo MetLife, Christus Muguerza, Hospital Beneficencia Española, Cáritas Puebla y Laboratorios Ferrer, entre otras, demostrando un amplio respaldo intersectorial a esta iniciativa de salud pública.

Te recomendamos: