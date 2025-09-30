Inicia reparación del drenaje en retorno de Periférico y Forjadores

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, anunció el cierre temporal del retorno inferior en Periférico Ecológico a la altura de Bulevar Forjadores con sentido a Volkswagen, a partir del 30 de septiembre.

La medida responde a daños en el drenaje pluvial que han causado encharcamientos en la zona, requiriendo intervención especializada durante aproximadamente cuatro semanas.

La dependencia estatal, en coordinación con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, mantendrá cerrado el paso a unidades vehiculares mientras se realizan los trabajos de reparación. Las autoridades exhortan a la población a manejar con precaución en el área y seguir las rutas alternas establecidas.

Implementan desvíos

Para los vehículos que circulan sobre Bulevar Forjadores con sentido a Puebla, la ruta alternativa consiste en continuar de frente y retornar más adelante a la izquierda para incorporarse a Periférico Ecológico con sentido a Volkswagen.

Los automovilistas que transiten por Periférico Ecológico con dirección a Atlixco deberán continuar hasta incorporarse a la derecha en el puente del Camino Real a Momoxpan, subir al puente para retornar y tomar la lateral en calle Ignacio Allende con dirección a Volkswagen. Quienes pasen esta incorporación podrán retornar en el distribuidor de la Recta a Cholula.

Los trabajos de reparación incluirán la liberación de la línea pluvial, perforación e inducción de tubería a los registros de agua, seguido de pruebas de eficiencia para garantizar que toda la infraestructura quede debidamente conectada

