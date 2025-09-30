Víctor Hugo Domínguez dejó su cargo en Finanzas por motivos de salud

Por motivos de salud, Víctor Hugo Domínguez Amado, dejó su cargo de subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación Finanzas y Administración (SPFA), y en su lugar se designó a Daniela Stephanie Pérez Calderón.

Así lo confirmó la titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero, quien dijo que el ahora exfuncionario solicitó personalmente al gobernador Alejandro Armenta Mier ser relevado del cargo.

“Sí, efectivamente ya hubo una modificación de la persona que estaba a cargo de la subsecretaria de Egresos, el licenciado Hugo por motivos de salud le pidió al gobernador que fuera relevado y está asumiendo el cargo la maestra Daniela”, expresó.

La funcionaria respaldó a la nueva subsecretaria, pues dijo que conoce los temas en materia de finanzas, incluso mencionó que fue colaboradora en el Senado del mandatario poblano y que ya se incorporó a la dependencia.

Explicó que el cambio fue inmediato debido a que están preparando el proyecto del Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2026, además que por ahora no se contemplan más cambios al interior de la Secretaría.

