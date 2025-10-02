Congreso de Puebla pausa discusión sobre fuero en espera de iniciativa federal

El Congreso de Puebla pausará la discusión para devolver el fuero a diputados locales, en espera de que la presidenta Claudia Sheinbaum formalice la iniciativa para desaforar a legisladores federales y senadores.

La nueva propuesta de Sheinbaum Pardo generó reacciones encontradas en los legisladores poblanos, quienes analizan una iniciativa que se opone a la postura de la presidenta de México.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, consideró prudente esperar a que se materialice la propuesta de la mandataria federal y se encamine la discusión nacional.

Y es que recordó que en el Congreso local cuentan con una iniciativa, promovida por el gobernador Alejandro Armenta Mier, para devolver el fuero constitucional a servidores públicos en Puebla.

Dicha propuesta fue presentada en diciembre de 2024 por el entonces legislador de Morena, Samuel Aguilar Pala, quien actualmente se desempeña como secretario de Gobernación estatal.

En vista de que la presidenta Sheinbaum puso sobre la mesa desaforar a legisladores federales y senadores, García Chávez indicó que serán prudentes para seguir la línea que se establezca.

La coordinadora de la bancada de Morena reconoció que el fuero constitucional sale de la simpatía ciudadana, pues puede ser interpretado como protección para permitir que incurran en actos ilegales.

“Si en el proceso el tema del fuero se reconsidera, esperaremos que tenga un carácter nacional porque además está sustentado en un tema nacional”, declaró.

Por otra parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, consideró que Morena debería empezar por quitar el fuero a sus colaboradores, quienes han sido vinculados a delitos graves.

Ejemplificó los casos del senador Adán Augusto López, presuntamente vinculado al grupo delictivo “La Barredora”, así como el del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, acusado por violación sexual.

Mientras que el coordinador legislativo del PAN, Marcos Castro Martínez, señaló que deben analizar la viabilidad jurídica del tema. Sin embargo, se pronunció a favor del fuero, por tratarse de una garantía para no ser presionados por el gobierno en turno.

En el mismo sentido se pronunció la legisladora priista, Delfina Pozos, quien opinó que la oposición debe estar protegida ante los embates de Morena y el nuevo Poder Judicial.

