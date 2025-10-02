Oposición en Puebla respalda la reforma contra Extorsión

Las bancadas del PAN, PRI y MC en el Congreso de Puebla respaldaron la reforma del gobierno federal para crear la Ley General en Materia de Extorsión, misma que busca combatir la impunidad en torno al delito.

Este jueves durante sesión ordinaria, el Pleno del Poder Legislativo aprobó, por unanimidad de votos, las reformas constitucionales enviadas por el Congreso de la Unión, para expedir el nuevo marco jurídico.

Con la propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la extorsión se reconocerá como un tipo penal especial que se persigue de oficio, para cerrar los vacíos legales que dificultan su sanción.

Además, la nueva ley contemplará mecanismos para la atención a víctimas y la reparación integral del daño causado.

Legisladoras de oposición manifestaron su apoyo a la iniciativa, al coincidir que es un tema de gran relevancia, que va más allá de colores partidistas.

Tal vez te interese: En Puebla, Comisión del Congreso aprueba reformas contra extorsiones

#Puebla 🚨 Las bancadas del PAN, PRI y MC en el @CongresoPue respaldaron la reforma federal que busca crear una Ley General contra la Extorsión.



Las legisladoras de oposición afirmaron que es necesaria la ley en la materia, ante el incremento de víctimas en todo el país.



Vía… pic.twitter.com/uwP22SXpMi — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 2, 2025

La diputada del PAN, Susana Riestra Piña, argumentó que el tema de la seguridad debe estar por encima de los colores y posturas partidistas, por lo que su bancada avala la iniciativa.

Sin embargo, criticó que el delito de extorsión haya crecido en México debido a la omisión del gobierno federal en su combate, y exigió un refuerzo en las acciones contra este crimen que afecta a las familias.

En el mismo sentido, Fedrha Suriano, representante de Movimiento Ciudadano (MC), enfatizó que la extorsión se ha convertido en un delito creciente que vulnera a los ciudadanos y lastima su tranquilidad.

Por su parte, la priista Delfina Pozos Vergara consideró que la aprobación de la reforma será clave para fortalecer la protección de los derechos humanos.

Por tratarse de reformas a la Constitución Política de México, se requería de la aprobación de los Congresos locales del país, para proceder.

Con ello, las Cámaras de Diputados y Senadores estarán facultados para legislar en materia de extorsión, con aplicación a nivel nacional.

Editor: Renato León

Te recomendamos: