Asaltan por tercera vez en el año negocio de celulares en Puebla

Por tercera ocasión en menos de un año, la tienda de Macropay fue asaltada en Plaza Dorada, los delincuentes de nuevo lograron escapar y el caso se suma a las investigaciones pendientes.

La tarde del martes, un grupo de hombres armados irrumpió en la sucursal de Macropay de Plaza Dorada, donde amagaron a los empleados para cometer un robo que se presume, podría ser de más de 100 mil pesos.

Los criminales se llevaron más de 20 teléfonos celulares, dinero en efectivo y dos motocicletas.

Aunque la policía llegó, fue imposible encontrar a los responsables, así que solo se invitó a las víctimas a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

Este es el tercer crimen del que es blanco el negocio en cuestión, sitio donde el 2 de julio dos delincuentes utilizaron la misma metodología para cometer un atraco y el 24 de abril rompieron los cristales para hurtar celulares. En todos estos casos no han existido personas detenidas.

#Seguridad 🚨 Al menos dos hombres armados habrían irrumpido en Macropay de Plaza Dorada en el Bulevar 5 de Mayo, donde sustrajeron múltiples equipos telefónicos y dinero en efectivo para después escapar.



Este sería el tercer robo que sufre este negocio en lo que va del 2025.… pic.twitter.com/vWXiq1hOhr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 28, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: