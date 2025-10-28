Trabajador de joyería avisó de cliente extranjero para su robo y asesinato

El pasado 5 de julio, el hombre norteamericano identificado como Stanley H. fue asesinado a disparos en el estacionamiento de Solesta; este día se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) que el trabajador de una joyería de Angelópolis fue aprehendido como presunto responsable del crimen.

La captura ocurrió en cumplimiento a una orden judicial, luego de que se estableciera, a través de medidas de investigación, que Joaquín N. de 50 años de edad, trabajaba como empleado de las Joyerías Torres en Angelópolis, sitio al que acudió la víctima a comprar un reloj de lujo antes de ser abatido.

Presuntamente, con su teléfono celular, el señalado dio aviso a sus cómplices para que perpetraran el crimen y le robaran el reloj al estadounidense.

Stanley fue asesinado frente a su esposa, mientras que los responsables escaparon en una motocicleta, sin embargo, con esta aprehensión, la FGE ha expuesto que se avanza de manera favorable para esclarecer el crimen y dar con el resto de involucrados.

#Seguridad 🚔 Por el homicidio de un estadounidense en plaza Solesta, Guadalupe Campos, Fiscal de Homicidios Dolosos, informó que aprehendieron a Joaquín N., trabajador de la joyería “Torres” de Angelópolis, quien el 4 de julio, habría notificado a sus cómplices sobre una compra… pic.twitter.com/V7daXuwDQh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 28, 2025

Editor: Renato León

