Capturan a “El Pollo” y cómplice por extorsión en mercados de Puebla

En una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, fue detenido Jesús N., alias “El Pollo”, presuntamente dedicado a la extorsión y distribución de estupefacientes en mercados de la capital poblana.

El operativo, realizado en la colonia Los Volcanes, permitió también la captura de su presunto cómplice Gustavo N., de 38 años, así como el aseguramiento de dinero en efectivo, envoltorios con posible droga, cartuchos útiles y un vehículo.

De acuerdo con labores de inteligencia e intercambio de información entre instituciones de seguridad, el detenido operaba específicamente en la zona de la 46 Poniente, afectando a comerciantes de los mercados Hidalgo, Independencia y La Fayuca.

La Secretaría de Seguridad Pública hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a estos individuos como responsables de otros delitos, formalicen sus denuncias ante la autoridad ministerial correspondiente.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso de sumar esfuerzos para el combate a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de las familias.

Te recomendamos: