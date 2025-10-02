SMDIF Puebla inicia el Mes Rosa con jornadas para detectar cáncer de mama

Como parte de las actividades del Mes Rosa, el Sistema DIF Municipal de Puebla Capital, encabezado por MariElise Budib, intensificará las campañas de sensibilización contra el cáncer de mama mediante Jornadas de Servicios Médicos Itinerantes que recorrerán diversos puntos de la capital poblana.

Estas acciones buscan atender a la población en situación de vulnerabilidad mediante estudios gratuitos de mastografía, ultrasonido y laboratorios, complementados con consultas de medicina general, dental, psicológica, nutricional y afiliaciones al programa Médico Imparable.

Migner Huerta, director de la Unidad Médica Integral del SMDIF, explicó el protocolo integral de atención: “No solamente realizamos el estudio de mastografía, si no es suficiente para poder diagnosticar, realizamos un seguimiento con un estudio de ultrasonido complementario. Si es necesario y se requiere, también realizamos la toma de biopsia para el diagnóstico certero”.

Durante la primera jornada de este mes se realizaron más de 500 estudios entre mastografías, laboratorios y ultrasonidos, demostrando el compromiso de la administración municipal por sensibilizar a la población femenina sobre la importancia de la detección temprana.

Martha Martínez, beneficiaria del programa, destacó la calidad de la atención médica: “Recibí mi estudio de mastografía y ultrasonido como seguimiento a operaciones previas, y destaco que estos análisis de especialidad son totalmente gratuitos”.

Las jornadas itinerantes representan una estrategia fundamental para acercar servicios médicos especializados a comunidades que enfrentan barreras de acceso, promoviendo la cultura de la prevención y el diagnóstico oportuno que puede salvar vidas. El modelo de atención integral garantiza que las pacientes reciban seguimiento completo desde la detección inicial hasta el diagnóstico definitivo, priorizando su salud y bienestar.

La próxima semana los Servicios Médicos Itinerantes del Sistema Municipal DIF estarán visitando los siguientes puntos de la Capital en un horario de 8:00 a 14:00 horas:

• Lunes 6 de octubre, Infonavit San Ramón, explanada del Tercer Andador de los Rosales • Martes 7 de octubre, Bosques de Manzanilla, salón Ángeles en calle Olivo no. 5013 • Miércoles 8 de octubre, Granjas de San Isidro, explanada tianguis en 14 sur esq. 93 oriente • Jueves 9 de octubre, Santa Margarita, Cemey en calle San Alfonso esq. Calle San Antonio • Viernes 10 de octubre, Naciones Unidas, en la cancha de baloncesto en 74 poniente esq. 5 norte

Los requisitos son: comprobante de domicilio en Puebla Capital, credencial de elector y CURP. Para mayor información pueden comunicarse al 2 22 14 00 00 ext. 222

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad a través del DIF Puebla Capital se suma a la Lucha contra el Cáncer de Mama enfocando sus esfuerzos en la prevención y atención oportuna de dicho padecimiento.

