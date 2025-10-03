Apple retira app que permitía rastreo de agentes del ICE

La compañía estadounidense de tecnología Apple acaba de borrar ICEblock de su tienda de aplicaciones, software para iPhones que permitía monitorear la actividad de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como denunciar desde el anonimato su avistamiento.

El uso de este tipo de aplicaciones ha ido en aumento por parte de personas que cuentan con un estatus migratorio irregular en la Unión Americana debido a las redadas imprevistas de ICE. No obstante, ICEblock no es la única; también es posible hacerlo con Waze o Google Maps.

Por otro lado, para esta medida, la aplicación se excusa en que este tipo de servicios pone en riesgo la integridad de los elementos que conforman el ICE, pues el mismo hombre que realizó disparos en contra de un Centro de Inmigración en Dallas, Texas, el mes pasado, había usado estas mismas aplicaciones para el rastreo de agentes del ICE.

“Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store”, señaló Apple en un comunicado.

No obstante, el desarrollador de la aplicación, Joshua Aaron, ha denunciado que la eliminación de ICEblock se debió a presiones que ejerció el gobierno de Trump, asegurando que haría todo lo posible para revertir esta decisión.

“Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno de Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto!”, aseguró Joshua Aaron.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

